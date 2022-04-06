На сайте РИА Новости опубликован Манифест русского фашизма. Байден призвал судить Путина. Моравецкий обвинил Россию в геноциде, призвал ввести санкции против всех членов "Единой России", а всем россиянам запретить выдавать визы. Структура коллективной вины и коллективной ответственности россиян.

Для России и русских наступила жизнь после Бучи. Россия и русские об этом не знают. Потому что в том месте, где в нормальных обществах размещается коллективный разум, в России глумится телевизор с кривляющимся Соловьевым и безмозглой Скабеевой. А там, где у людей обычно живет совесть и стыд, в России поселилась РПЦ с Гундяевым.

Поэтому Россия ничего не хочет знать про Бучу, кроме того что это фейк, который придумали враги России. А еще русским не стыдно. Потому что нечем знать и нечем стыдиться. Но в мире уже зреют гроздья гнева, и на наших глазах происходит сборка будущего трибунала. Того большого суда, на котором будут судить Россию. Отдельно главарей, главных военных преступников. Отдельно исполнителей. Отдельно телелжецов. Отдельно идеологов – а в России, наконец, появилась идеология – долго ждали, и вот, наконец. Путь до этого суда не близкий, но первые шаги к нему Россия уже сделала.

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Президент США Джо Байден 4 апреля призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военных преступлениях, совершенных российской армией, а также заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций.

Фашистское мурло путинской России, которое нам, внутри было очевидно давно, после Бучи стало видно извне. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС ужесточить санкции против России, которую он назвал "тоталитарно-фашистским государством". Моравецкий, выступая в Варшаве, высказал мнение, что российские военные устроили в Украине "геноцид", приведя в качестве примера гибель сотен мирных жителей Киевской области, в частности города Буча.

По словам Моравецкого, необходимы "решительные действия", чтобы "сломать военную машину Путина". Среди предложенных польским премьером мер – не просто арест, но конфискация имущества российских банков и олигархов в Европе, а также эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Моравецкий также заявил о необходимости санкций против российского общества, в том числе запрета на выдачу виз для всех россиян, кроме тех, кто, как он выразился, "бежит из этой фашистской страны". Польский премьер также призвал ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" (по последним данным, их более 2 миллионов).

Вчера в программе Дмитрия Куликова "Кто против?" некогда приличный сотрудник когда-то приличного "Коммерсанта" Максим Юсин очень возмущался, что Моравецкий требует коллективной ответственности, что нельзя вводить санкции против двух миллионов человек. Максим Юсин не может не знать, что в Национал-социалистической немецкой рабочей партии на пике в 1942 году состояло свыше 10 миллионов, а в конце войны – 8,5 миллионов человек, что не помешало в ходе денацификации подвергнуть проверке всех активных членов этой партии, по итогам которой многие были уволены с руководящих постов и из учебных заведений.

На сайте РИА Новости опубликован Манифест русского фашизма.

Автор манифеста - Тимофей Сергейцев. Название - "Что Россия должна сделать с Украиной". Это довольно внятное и лаконичное изложение идеологии русского фашизма. Идеологии, которая в данный момент по факту является в России государственной.

Два слова об авторе. Сергейцев - российский политтехнолог, представитель методологического движения. Ученик Шедровицкого. Учитель одного из наиболее одиозных организаторов кампании ненависти, Дмитрия Куликова. Сергейцев – заметная фигура в сфере политтехнологий. Один из руководителей избирательных кампаний Виктора Пинчука (парламентские выборы в Украине в 1998 году, Днепропетровск), Леонида Кучмы (президентские выборы в Украине в 1999 году). В сентябре 2004 года консультировал Виктора Януковича (президентские выборы на Украине 2004 года). В 2009 году — один из руководителей избирательной кампании Арсения Яценюка (президентские выборы в Украине 2010 года).

Статус этого Манифеста русского фашизма определяется не только тем, что он опубликован на сайте главного государственного информагентства. Тот факт, что Сергейцев не занимает государственных постов не имеет решающего значения. Идеолог итальянского фашизма Джовани Джентиле тоже не был руководителем государства в 1925 году, когда опубликовал свой "Манифест фашистских интеллектуалов к интеллектуалам всех наций".

Основные тезисы манифеста русского фашизма. Придется цитировать. Вот главное.

"Нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость".

Когда Путин ставит задачу денацификации Украины, было непонятно, о чем идет речь. В статье Сергейцева все объясняется:

"Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший — власть плохая". Денацификация — это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников".

И дальше – в деталях – кого и как денацифицировать

"Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования".

Сергейцев – политтехнолог, поэтому его Манифест русского фашизма технологичен как чертеж:

"Денацификация может быть проведена только победителем, что предполагает (1) его безусловный контроль над процессом денацификации и (2) власть, обеспечивающую такой контроль. В этом отношении денацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее государство — Россия — не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации. Признание Россией необходимости денацификации Украины означает признание невозможности крымского сценария для Украины в целом".

В любом технологическом описании проекта должны быть указаны сроки, а как иначе? Есть они и в фашистском манифесте:

"Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации".

Какая судьба уготована Украине?

"Укронацизм несет в себе не меньшую, а большую угрозу миру и России, чем немецкий нацизм гитлеровского извода. "Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории. Их политическая устремленность на деле не может быть нейтральной — искупление вины перед Россией за отношение к ней как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию в процессах восстановления, возрождения и развития. Никаких "планов Маршалла" для этих территорий допускать нельзя. Никакого "нейтралитета" в идеологическом и практическом смысле, совместимого с денацификацией, быть не может. Кадры и организации, являющиеся инструментом денацификации в новых денацифицируемых республиках, не могут не опираться на прямую силовую и организационную поддержку России. Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии. В отличие, скажем, от Грузии и стран Прибалтики, Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки "построить" таковое закономерно приводят к нацизму. Украинизм — искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации — бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины — это и ее неизбежная деевропеизация. Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины". Конец цитаты.

Когда Зеленский выступал перед Кнессетом в Израиле он провел параллель между судьбами еврейского и украинского народа, что вызвало некоторое отторжение у части его слушателей. Параллель, действительно, хромает, как и любая историческая аналогия. И прежде всего в том, что Катастрофа, Холокост – это трагедия совершившаяся, а то, что происходит с Украиной и ее народом – это незавершенное действо. Но общее то, что как для немецкого фашизма евреи были главным врагом, подлежавшим уничтожению, так и для русского фашизма Украина как государство и украинцы как народ – главный враг, подлежащий уничтожению. И в том и в другом случае ставится задача "окончательного решения вопроса". В одном случае еврейского, в другом – украинского.

Структура коллективной вины и коллективной ответственности россиян.

Сегодня каждый кто имеет отношение к России, несет на себе проклятие Бучи, Ирпеня и Мариуполя. Вне зависимости от этнической принадлежности и места проживания. Я имею в виду людей с мозгами и совестью. Не телепузиков. Кто-то не выдерживает груз этого проклятия и пытается отмыться, протестуя, мол, я за Путина не голосовал, из России уехал, Невзоров вон вообще написал заявление о том, что он выписывается из русских. Так себе отмазка. Алиби нет ни у кого, кроме младенцев и тех, кто вот прямо сейчас сражается в рядах армии Украины.

Есть путаница в понятиях коллективной вины и коллективной ответственности. Идея коллективной ответственности присуща фашизму и большевизму. И еще практике террористов. Воплощается во взятии заложников, массовых репрессиях по факту принадлежности к этносу, или иной социальной группе. Во время войны коллективная ответственность возникает по факту. Когда бомбили Дрезден, авиабомбы союзников не разбирая падали на головы фашистов и антифашистов. После 24 февраля коллективная ответственность по факту наступила для всех россиян – все без исключения стали жить хуже. И ненависть многих украинцев адресуется всем без исключения россиянам. Противникам режима это кажется несправедливым. Но это не более несправедливо, чем авиабомбы союзников, которые не отличали хороших немцев от плохих. И это только начало. Хотя ответственность может быть только индивидуальная.

А вот коллективная вина – есть. Потому, что ответственность накладывается "снаружи", извне, а вина - она растет внутри человека.

Русским стоит присмотреться к опыту того, что называется "немецкая вина" — чувство коллективной вины и стыда за содеянные в период нацистской Германии преступления.

Россия ждет своего Ясперса, который после войны начал общественно-политическую дискуссию, целью которой была выработка единого подхода к тоталитарному прошлому и способов его преодоления. Главное произведение Ясперса "Вопрос о виновности" заложило основы осмысления нацистской трагедии и формирования нового немецкого послевоенного сознания, став ответом на кризис идентичности, проявившийся в первые послевоенные годы. Ясперс же сконструировал инструмент преодоления прошлого. Это - память о Холокосте как способ поддержания чувства вины. В России должны быть созданы мемориалы Бучи, Ирпеня, Мариуполя, музеи Алеппо и других сирийских городов, где путинская Россия творила свои преступления…

Надо уже сейчас готовить обвинительные заключения по разным категориям преступников - организаторов и создателей государства русского фашизма.

Глубоко ошибочна идея равной и общей вины всех. Если виновны все, значит, не виновен никто. Степень вины, а значит и мера ответственности различна. Проиллюстрирую на примере трех человек из близкой мне медийной сферы. Это Гарри Гизе, Ганс Фрицше и Юлиус Штрейхер.

Гарри Гизе — немецкий актёр и диктор. При нацистском режиме был диктором нескольких пропагандистских фильмов, в том числе "Вечный жид" и "Лейбштандарте СС „Адольф Гитлер“ в действии". После войны не подвергался денацификации, поскольку не состоял в НСДАП. Но моральная ответственность его настигла: с журналистской работой ему пришлось проститься, поскольку его голос был слишком узнаваем.

Ганс Фрицше – активный член НСДАП, возглавлял нацистское радиовещание. Вещал до конца войны, поддерживая боевой дух солдат и граждан Рейха. Вёл еженедельную передачу "Говорит Ганс Фриче". В отличие от Штрейхера, приговорённого к смертной казни, Фрицше был оправдан по всем трём обвинениям: суд счёл доказанным, что он не призывал к преступлениям против человечности, не участвовал в военных преступлениях и заговорах с целью захвата власти. В рамках денацификации был приговорен к 9 годам. Отсидел, вышел на свободу, где прожил еще три года.

Про судьбу Юлиуса Штрейхера все знают…

Почему об этом надо говорить сейчас? Потому что надо публично проводить красные демаркационные линии. Отделять тех, кто уже выбрал для себя судьбу Штрейхера (Соловьев, Симоньян, Скабеева и пр.) – от тех, кому еще не поздно остановиться, у кого не пройдена точка невозврата.

Победы ВСУ на фронте способствуют, не могут не способствовать отрезвлению путинского истеблишмента. Кто-то уже сейчас увольняется, кто-то пытается уехать. По мере продолжения войны и нарастания ощущения неизбежности поражения будут углубляться трещины в фашистском государстве. Надо углублять эти трещины, превращать их в линии будущего "раскола элит", без которого сломать путинский режим наверное можно, но только ценой очень большой крови…