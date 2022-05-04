Вилкул не исключает наступления оккупантов на Кривой Рог: увеличилась интенсивность обстрелов

Российские оккупанты могут пойти в наступление на Кривой Рог в Днепропетровской области. На штурм города могут быть брошены резервы, сосредоточенные в оккупированном украинском Крыму и Херсонской области.

В последнее время интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения существенно увеличилась. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Кривой Рог стать целью для наступления России, Вилкул заявил, что вероятность такого развития событий не исключена.

"Мы готовы к любому варианту развития событий. Это и возможные попытки штурмовых действий со стороны орков... Во многом все будет зависеть от того, что будет на второй фазе войны, куда пойдут их резервы, которые сосредоточены в Крыму и в нижней части Херсонской области", - отметил он.

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По словам Вилкула, в последние дни существенно возросла интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения с оккупационными войсками.

"Последние 5-6 дней очень сильно увеличилась интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Плюс было несколько попыток штурмовых действий с применением бронетехники – и танков, и бронетранспортеров, и штурмовых подразделений. Но они все были отбиты благодаря мужеству и героизму наших Вооруженных Сил", - подчеркнул мэр Кривого Рога.

Он отметил, что за последнюю неделю украинцы нанесли врагу огромные потери как в технике, так и в живой силе.

"Не могу делиться военной информацией, но последняя неделя была для нас очень успешной, - заявил Вилкул.

Он уверил, что Украина и в частности Днепропетровская область рассматривает разные варианты развития событий и готова к любому из них.

В то же время, по мнению Вилкула, не стоит надеяться на быстрое окончание войны. Мэр Кривого Рога предполагает, что она может растянуться на годы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что о том, что РФ создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, на днях предупредили и в Генеральном Штабе ВСУ. Украинская разведка фиксирует сигналы о подготовке России к возможной попытке реализации такого плана.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что оккупанты подтягивают силы, чтобы пытаться атаковать города на Днепропетровщине.