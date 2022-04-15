Ветеранам АТО, снова защищающим Украину в горячей точке, нужна помощь

Наши коллеги, сотрудники OBOZREVATEL, освобождавшие Киевщину, а ныне очищающие от врага другие украинские территории, просят украинцев помочь им с транспортом. Волонтеры приобрели для воинов автомобиль, однако нуждается в определенном ремонте.

Отремонтированный автомобиль отправится в одну из "горячих точек" нашего государства и послужит делу освобождения украинской земли от рашистов.

Нашим коллегам, защищающим наш сон и нашу страну, очень нужны средства на ремонт авто. Авто им нашли волонтеры. Сами они сейчас находятся в одной из горячих точек.

Необходимая сумма - 25 тысяч гривен. Любая, даже самая скромная помощь, будет неоценима.

Помочь защитникам отремонтировать автомобиль, который им очень нужен, можно с помощью реквизитов: 5363 5420 1623 1442 Шевченко Юрий.

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Воины, которым нужна помощь - не только сотрудники нашего издания, это еще и участники АТО/ООС, которые уже успели повоевать за Украину на Донбассе. Когда Россия начала второй этап 8-летней войны и вторглась в Украину уже открыто 24 февраля - они сразу же отправились на защиту своей земли.

С другими ветеранами войны на Донбассе они объединились в сводную роту участников боевых действий – и уже успели себя очень хорошо показать в боях с врагом.

Мужчины, которые нуждаются в поддержке от украинского народа, участвовали в жестоких боях на Киевщине. Результаты их работы и разгромленную ими "элиту" путинской армии в боях за село Лукьяновка OBOZREVATEL уже показывал.

Тогда только в Лукьяновке защитники Украины "положили" 40 российских солдат, взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали как трофей.

Реквизиты для помощи добровольцам:

5363 5420 1623 1442 Шевченко Юрий

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20 тыс. солдат: уничтожены 163 самолета и 1976 ББМ