Ветеран Второй мировой, дом которого разрушили оккупанты: если бы у меня были силы, я бы первый пошел в оборону

Ветеран Второй мировой войны Иван Лисун, оставшийся без жилья в результате обстрела поселка Золочев Харьковской области, поделился своими воспоминаниями о ночи, когда в его дом попал снаряд. Он признался, что это было самое страшное, что ему приходилось пережить.

97-летний мужчина раскрыл детали бомбардировки в комментарии для "Общественного". Отмечается, что в момент удара он был дома сам.

Российские оккупанты начали обстрел Золочева 4 мая в полночь. Практически сразу один из ударов пришелся по дому ветерана. Его дочь в этот момент ночевала в подвале с соседкой.

"Вдруг такой треск был, ощущение было, что мозг вылезает. Это самые страшные минуты в моей жизни были, когда я кричу: "Папа, папа, папа!" – а он не отзывается. И тут стекло в передней, потом побежало к нему в спальню, а он стоит оглядывается, не понимает, головой вертит., – делится дочь Ивана – Наталья Хоружа.

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В этот момент практически весь дом пожилого мужчины был разрушен. Он чудом не пострадал. "Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы освобождали? Себе это старость такую сделали? Мы воевали за освобождение Украины", – констатирует Лисун.

В молодости ему пришлось пройти всю войну. Он освобождал города Польши, Беларуси и дошел до Германии. В начале Второй мировой мужчине только исполнилось 18, но он не раздумывая отправился на фронт. Иван признается, что, если бы был силен, и сейчас пошел бы защищать Украину.

"Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там (в России), они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", – добавляет Лысун.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, разрушенное жилище Ивана Лисун строил своими силами его отец почти столетие назад.