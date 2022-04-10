Ветеран АТО, потерявший две ноги, получил отказ в военкомате, но несет службу по защите Украины на блокпосте. Фото

Украинский военный Виктор Бернов, который во время антитеррористической операции потерял две ноги, вновь встал на защиту родины. Сейчас он несет службу на одном из блокпостов.

Боец хотел, чтобы его взяли на службу в армию, но в военкомате получил отказ. Об этом сообщает издание "Факты" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виктор Бернов родом из Овсянников Винницкой области в 2016 году вступил на контрактную службу в 131-й отдельный разведывательный батальон на должность главного сержанта взвода и старшего механика-водителя. Мужчина в течение длительного времени защищал страну в самых горячих точках в зоне АТО.

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Ранение боец ​​получил в 2017 году в Донецкой области. Своим поступком он спас жизни побратимов, откинув гранату ногой. Однако судьбоносной стали доли секунды, которых не хватило, чтобы избежать ранения.

"Не хватило буквально судьбы секунды. Бойцу взрывной волной оторвало обе ноги до колен. Военной санавиацией его доставили в Харьков. Так своим телом он спас находившихся рядом собратьев", – говорится в материале.

Несмотря на первую группу инвалидности, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Бернов обратился в местный военкомат, чтобы его взяли на службу в армию. Но даже получив отказ, он не опустил руки и начал нести службу на одном из блокпостов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики называют войну против нашей страны "сафари на украинцев", сознательно совершают свои зверства и искренне верят, что нелюдями являются не они, а именно мирные граждане Украины. Попав же в плен, у оккупантов происходит "разрыв шаблона" и они осознают, что отпор надо давать тем, кто послал их на верную смерть.