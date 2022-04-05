Вернулся из Франции после нападения РФ: в Ужгороде простились с разведчиком, который погиб, защищая Украину. Фото

В Ужгороде простились с погибшим разведчиком, который вернулся из-за границы в Украину после начала войны. До нападения РФ 32-летний Святослав Сойко служил во Французском иностранном легионе.

Об этом сообщили на официальной странице Главного управления разведки в Telegram. Отмечается, что мужчина отправился на фронт добровольцем.

Мать погибшего рассказала, почему ее сын решил защищать Родину. По ее словам, позиция Святослава была четкая: "Я не могу иначе, это наш последний, третий шанс сохранить Украину. Первый в 2004-м, второй в 2014-м и это наш последний шанс: если мы не сделаем, то не будем свободны", – говорил военный.

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