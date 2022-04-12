Верещук: Россия удерживает 1700 украинцев в плену, 500 из них – женщины

В российских тюрьмах страна-агрессор удерживает около 1700 украинских солдат и гражданских лиц. Среди них – 500 женщин, обращение с которыми вызывает беспокойство.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью Reuters. Такими являются данные по состоянию на вторник, 12 апреля.

По ее словам, женщин там заставляют ежедневно раздеваться для осмотра, им полностью обрезают волосы.

"Заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют каждый день раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", – сказала Верещук.

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Министр отметила, что таким образом Россия хочет, чтобы украинцы испугались и чувствовали себя жертвами. Верещук добавила, что ее главным приоритетом является освобождение не только украинских солдат, но и сотен мирных жителей, в том числе священников, журналистов и активистов, которые, по ее словам, содержатся в камерах вместе с преступниками.

"Они хотят, чтобы мы испугались. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины просят нас продолжать бороться за нашу победу", – сказала она.

Напомним, что 9 апреля состоялся уже третий с начала полномасштабного вторжения РФ обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Было освобождено 26 человек, среди них военные и гражданские.

1 апреля произошел еще один обмен пленными. Тогда Украина вернула 86 наших военных, среди которых было 15 женщин. Тогда выяснилось, что российские оккупанты пытали пленных украинских военных. Женщин-военнослужащих они раздевали, унижали и обрезали волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Людмила Денисова рассказала, что фильтрационные лагеря, в которые насильно свозят украинцев из временно оккупированных территорий, были созданы в России еще до ее вторжения в Украину. По ее словам, в РФ принудительно вывезли уже около 700 тысяч украинцев.