Верещук рассказала, сколько украинских военных находится в плену у России

В плену российских оккупантов находятся более 700 украинских военнослужащих. Также агрессоры захватили более тысячи мирных украинских граждан.

Об этом в прямом эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что Украина не намерена выдавать российских военных в обмен на своих гражданских граждан.

"По военным – у нас в принципе приблизительный паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", – сказала Верещук.

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Также она сообщила, что в плену у врага находятся около 500 украинских женщин.

"Наших гражданских, к сожалению, очень много. Они схватили более тысячи человек. И, к сожалению, из них около 500 – это женщины", – заявила Верещук.

Она подчеркнула, что обмен военнопленных на гражданских запрещен международными конвенциями, поэтому Украина не будет рассматривать такой вариант.

"Мы не будем обменивать военных на гражданских, это запрещено женевскими конвенциями. Мы не будем нарушать международное гуманитарное право и поэтому мы требуем отпустить гражданских без каких-либо условий и передать украинской стороне", – подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля стало известно, что Украина и РФ провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись пятеро украинских военных.

Также, как стало известно, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина не исключает возможности обмена обвиняемого в госизмене пророссийского украинского политика Виктора Медведчука на находящихся в плену РФ украинских военных и гражданских.