Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 4 апреля: будет эвакуация из Мариуполя. Видео

В понедельник, 4 апреля, в Украине эвакуация мирных жителей будет проходить из Мариуполя и ряда населенных пунктов в Луганской области. Несмотря на предварительные договоренности, оккупационные войска продолжают обстреливать гуманитарные колонны.

В этот день люди смогут эвакуироваться на личном транспорте. Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Верещук, гуманитарный коридор будет работать из Мариуполя в Запорожье. По данному маршруту люди смогут выехать из города на частном транспорте.

Также она отметила, что из Запорожья по маршруту в Мариуполь сейчас выезжают 15 автобусов для эвакуации. Делегация Международного комитета Красного креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.

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Кроме того, 4 апреля будет продолжаться эвакуация мирных жителей из Северодонецка, Попасной, Лисичанска, Рубежного и поселка Нижнее Луганской области. Верещук подчеркнула, что оккупационные войска в Луганской области постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны. Однако, несмотря на опасность, военные, полицейские и водители продолжают помогать гражданскому населению эвакуироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили о готовности выделить морские суда для эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя. Переговоры на этот счет Анкара уже ведет с Киевом и Москвой. Также там призвали Россию немедленно прекратить огонь.

Ранее начальник штаба полка Национальной гвардии "Азов" капитан Богдан Кроткевич сообщал, что российские оккупанты на 90% разрушили Мариуполь. Он добавил, что у людей нет еды, воды и электроэнергии. Бойцы "Азова" не имеют возможности помочь, поскольку ведут ожесточенные бои в городе.

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