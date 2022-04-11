Верещук подвела итоги эвакуации из-за зверств РФ 11 апреля

В течение вторника, 11 апреля, гуманитарными коридорами из опасных населенных пунктов удалось эвакуировать 4 354 человека. В то же время уже третьи сутки российские оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья для эвакуации из Бердянска, Токмака и Энергодара.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее данным:

из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3854 человека;

из них из Мариуполя – 556 человек, 3298 человек – жители городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь (Запорожская область);

из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасная в Луганской области эвакуировали 513 человек.

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По ее словам, на блокпосте в городе Васильевка уже третий день удерживаются три колонны автобусов для эвакуации. Эти транспортные средства выехали из Запорожья и должны были забрать людей из Энергодара, Токмака и Бердянска.

Третьи сутки страна-агрессор цинично нарушает договоренности про эвакуацию украинцев их опасных районов страны.

"Несмотря на это, будем продолжать прорываться к нашим людям", – подчеркнула Верещук. Она также добавила, что во время эвакуации населения в Луганской области российские войска постоянно нарушали режим тишины.

Как сообщил OBOZREVATEL, по результатам работы гуманитарных коридоров 10 апреля удалось эвакуировать 2 824 человека. В то же время постоянно нарушался режим тишины со стороны оккупационных войск.