Верещук объявила о новой эвакуации из Мариуполя: время и место

Украинская сторона добилась еще одного этапа эвакуации гражданского населения из окруженного и заблокированного российскими оккупантами Мариуполя. Она должна состояться в пятницу, 6 мая.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своем канале в Telegram. Начало запланировано на 12:00.

"Завтра, 6 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – написала она.

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Накануне Верещук сообщила, что 4 мая мариупольским гуманитарным коридором удалось эвакуировать 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.

В то же время, специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс 5 мая сообщил, что начался второй этап эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, туда направили уже третий конвой автобусов, он должен прибыть в город 6 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик из "Азовстали" эмоционально обратился к Эрдогану и призвал государственного лидера помочь организовать масштабную эвакуацию из подвалов здания не только гражданского населения, но и военных.