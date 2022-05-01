Верещук об эвакуации из Мариуполя: мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского

Гуманитарная операция в Мариуполе будет продолжаться до тех пор, пока не будет спасен каждый украинский воин и гражданский. На "Азовстали" вместе с защитниками города остаются заблокированными сотни мирных мариупольцев.

Об этом в Telegram сообщила вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что сейчас ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

"За два первых дня мы эвакуировали более ста женщин, детей и пожилых людей с территории металлургического комбината "Азовсталь"", – сообщила министр.

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Она рассказала, что после того, как многократные попытки эвакуировать гражданских успеха не имели, процесс эвакуации из "Азовстали" взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

"27 апреля состоялась встреча президента Украины с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины вместе с ООН и Международным Комитетом Красного Креста", – сообщила детали операции Верещук.

Она подчеркнула, что как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, Украина будет продолжать бороться за каждого воина и гражданского мариупольца, которые остаются в городе.

"Мариупольская гуманитарная операция будет продолжаться до тех пор, пока не достигнем своих целей – спасения жизней наших граждан", – заверила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая впервые за все дни войны заработал гуманитарный коридор из "Азовстали". Также впервые с начала войны было двое суток настоящего прекращения огня.