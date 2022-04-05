Верещук назвала количество российских военных, которые удерживаются Украиной в плену

На данный момент в плену у Украины около 600 российских оккупантов. Для них должны построить специальный лагерь в соответствии с международным правом.

Об этом в эфире телемарафона "UA Разом" сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она добавила, что количество пленных немалое, этот вопрос обсуждали на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, о том, как заставить Россию отпустить пленных. Некоторых из них еще с 2014 года, в том числе женщин, удерживают на территории Донецкой и Луганской областей", – сказала министерша.

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Напомним, что в Запорожской области 1 апреля произошел обмен пленными, Украина вернула 86 своих военных. Среди них было и 15 женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Украинских пленных с острова Змеиные оккупанты удерживали в палатках при 20 градусах мороза и спускали на них собак.

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