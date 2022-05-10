Когда я ещё "в прошлой жизни" был в Венгрии, видел во многих киосках карту так называемой "Большой Венгрии", в территорию которой входили целые куски соседних государств, включая Украину, и которая была где-то раза в 2 больше признанной в мире территории этой страны. Такая карта спокойно продавалась уже тогда, когда Венгрия входила и в ЕС, и в НАТО, тобто такое там было в порядке вещей уже давно; карта эта даже была одним из основных будапештских сувениров.

В действительности же Венгрия — ещё больше! Если только понимать, что это на самом деле не столько название страны, сколько коллективный псевдоним целой группы стран, которым удобно ею прикрываться. Верная защитница и постоянная лоббистка российских интересов может себе позволить то, что для остальных желающих сохранять "полноценные" торговые отношения с рф было бы неприлично и недопустимо, — вот эти остальные дружно и пеняют на Венгрию; типа, мы-то, мы, так, конечно, не считаем, но у нас же, мол, демократия, равноправие и необходимость консенсуса, так что "вынуждены считаться".

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Хотя, разумеется, там, где есть требование консенсуса, нет ни демократии, ни равноправия, а есть диктатура исключений, подменяющих в результате правило, что для многих весьма удобно, о чём я неоднократно уже писал.

Дальше — больше. Требует себе Венгрия особых условий — за ней поднимается и Словакия, потом — Болгария ("А чем мы хуже, если ей можно?!") — так и распространяется эта пророссийская зараза на всю Европу, что "настоящим" странам-монстрам чрезвычайно выгодно, им остаётся только ухмыляться и подхихикивать, пока "геополитическая мелюзга" выполняет чёрную работу.

Я далёк от того, чтобы выискивать страны, для которых один из классиков российского фашизма придумал гадкий термин "уродливое порождение Версальского договора". Но страны сами должны дорожить своей честью, а не отрабатывать свои 30 форинтов, отдавая евродушу евродьяволу и давая возможность это делать остальным.

Если бы остальные, между прочим, этого не хотели, то быстро нашли бы способ любое зарвавшееся исключение приструнить — но зачем?! Всем очень удобно умывать руки, вытирая их венгерским полотенцем.

А уж видя, что той всё сходит с рук в этом общественном хитровыхитренном рукомойнике, наглеют и другие. Причём уже даже не для "защиты экономических интересов", а для беззастенчивого ограбления честных партнёров! В Германии не зря возмущаются Грецией, обратившей нефтяные санкции против рф себе на пользу, и утроившей свою долю в транспортировании российской нефти, пока другие честно применяют санкции. Немцев можно понять: они — теряют, а греки — на этом зарабатывают! Чем не повод и для Германии поступать иначе? Мы, мол, и не хотели, да вот нашей честностью пользуются коварные греки… Спрос на коварство и коварных, пока мы воюем, в Европе, таким образом, растёт. На них, желанных изменниках, весь их всесвіт (по-немецки — "Die Welt") порой и замыкается.

А иначе — ну как бы изменники оставались в Евросоюзе? И не только в Евросоюзе, но ещё и в НАТО? В самом НАТО!!! Страшном, злобном, агрессивном военном блоке, которым нас пугали в совковом детстве!

"Дедушка, у тебя зубки есть?" — спрашивает мальчик в бородатом, как этот дедушка, анекдоте. "Нет, внучек!" — отвечает дедушка. "Ну тогда подержи моё яблочко, пока я пописаю!". Так вот, у 73-летнего дряхлеющего дедушки по имени НАТО, заражённого опаснейшим вирусом консенсуса, зубки отсутствуют напрочь. Ему можно дать подержать что угодно…