Ведущий SkyNews в ответ на ложь Пескова о Буче показал видео, как оккупанты расстреляли женщину на велосипеде

Пресс-секретарю президента Российской Федерации Дмитрию Пескову показали, как солдаты российской армии убивали мирных жителей в Буче на Киевщине. Когда он начал в интервью SkyNews врать, что Россия не устраивала геноцид украинцев в этом небольшом городке, ему продемонстрировали кадры расстрела местной велосипедистки.

Жалкие попытки Пескова оправдаться и посеять сомнения в том, что это оккупанты убили женщину, провалились – его ткнули носом в железное доказательство преступлений РФ. Фрагмент интервью опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В ходе интервью SkyNews, когда речь зашла о зверствах российских оккупантов в Буче под Киевом, Песков привычно начал врать, что путинская армия никого не убивала. И трупы местных жителей на улицах мирного города – не дело ее рук.

Видео дня

Ведущий в ответ показал ему, как экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.

Ведущий уточнил, что известна точная геолокация и дата преступления.

Увидев видео, Песков попытался возразить или хотя бы посеять сомнения в очевидном. Он поинтересовался: откуда, мол, вы знаете, что это российская техника?

Тогда иностранный журналист показал ему увеличенный кадр из того же видео, где на броне четко виден новый символ рашизма – буква V.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в том же интервью Песков внезапно признал "значительные" потери России в войне с Украиной. В Киеве предположили, что это свидетельствует о панике среди высшего военно-политического руководства в РФ после провала захватнических планов Москвы.

К тому же, дальше врать о том, что "потерь нет", не дают многочисленные похороны, которые проходят по всей России.