Вдвое больше, чем за два года Второй мировой: в Мариуполе показали масштабы убийств гражданских
За два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны. Кроме того, рашисты уже незаконно вывезли столько же мариупольцев, сколько и немецкие войска за годы оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Мэр Вадим Бойченко назвал это одним из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории.
"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильственно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", – заявил мэр Мариуполя.
Он сравнил русских оккупантов с солдатами Третьего Рейха и призвал мир объединиться и остановить рашизм – фашизм 21 века.
"Рашизм – это фашизм 21 века. Никаких сомнений или иллюзий. Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше", – подчеркнул Вадим Бойченко.
Как известно, Мариуполь с первых дней полномасштабного российского вторжения находится в блокаде. В результате вражеских обстрелов в городе были повреждены коммуникации, из-за чего люди вынуждены выживать без электроэнергии, воды и отопления.
Врачи лечат больных и раненых буквально под обстрелами, в холоде, при катастрофической нехватке медикаментов, нередко в темноте и наощупь. А иногда раненых детей приходится просто обезболивать перед смертью.
В свою очередь, российские оккупанты посредством мошеннических финансовых операций отбирают у людей деньги и выманивают их персональные данные. Это делают, в частности, с помощью фейковых банкоматов, установленных в разных частях города.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. Обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана.
Вместе с тем, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем появилась надежда на вывоз людей из заблокированного Мариуполя.