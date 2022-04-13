Вдова российского оккупанта заявила, что не верит в военные преступления РФ в Украине, и обвинила во всем Запад. Фото

Вдова ликвидированного в Украине российского оккупанта Сергея Тысячного, Лада, не верит, что ее муж мог совершать военные преступления в Украине. Она считает, что Россию обвиняют во всем, поскольку против нее сейчас весь мир.

Об этом женщина из Ставрополя заявила в интервью BBC. Другие люди, с которыми поговорили журналисты, также винят во всем Запад, но не своего президента-агрессора Владимира Путина.

"Я знаю, что весь мир сейчас против нас. Они будут обвинять Россию в чем угодно", – сказала женщина.

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Она заявила, что отказывается верить в то, что оккупанты творили зверства в украинских городах.

Друг Тысячного, Дмитрий, также заявил, что не верит "фальшивкам" о преступлениях армии РФ.

"Я доверяю своим товарищам и своей армии. Они никогда бы не сделали ничего подобного", – считает Дмитрий, которые ранее также служил десантником.

Когда журналисты спросили, будет ли он способен поверить, если будут представлены доказательства, россиянин резко ответил, что "доказательств не будет" и он в этом уверен.

Издание отмечает, что такая уверенность россиян в непогрешимости оккупантов исходит из того, что Кремль использует контроль над телевидением, чтобы убедить россиян, что они живут в осажденной крепости, окруженной врагами – НАТО, Америкой, Британией, ЕС и другими странами, которые готовят заговоры против них. Журналисты отмечают, что с закрытием большинства независимых СМИ узнать правду в РФ становиться все сложнее.

Журналисты BBC также обнаружили, что об их разговоре с Ладой узнал один из популярных местных сайтов, написав "легко догадаться, что чувствовала недавно овдовевшая жительница Ставрополя, общаясь с журналистами из страны, которая является соучастницей смерти ее мужа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тысячный был десантником из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Сообщения о его смерти в сети появились 13 марта. Всего из 247-го полка в Украине были ликвидированы 55 десантников.