На Запорожье оккупанты ударили ракетами туда, где должны были святить паски

В Запорожской области утром 24 апреля, в праздник Воскресения, российские оккупанты выпустили ракеты по городу Васильевка. Они были направлены в места, где несколькими днями ранее анонсировали освящение пасок.

Сама атака началась около 10:00, сразу с началом церковной службы. Об этом в Telegram сообщила Запорожская областная военная администрация.

При этом россияне распространяли лживую информацию о том, что по мирному населению якобы стреляли ВСУ.

Напомним, что в УГО ранее подтверждали вероятность обстрелов мест массовых скоплений людей на Пасху-2022. Есть ли в Васильевке пострадавшие, в Запорожской ОВА не уточнили.

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В целом борьба за оккупированные н.п. Запорожского края продолжается. Оккупанты на этом этапе сосредотачивают усилия в направлении Гуляйполя, наращивает системы управления и противовоздушной обороны.

Враг открывает огонь по позициям защитников Украины из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Происходят и авиаудары.

"Но благодаря украинским военным противник терпит потери. Военнослужащие сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Запорожской земле!" – подчеркнула пресс-служба.

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