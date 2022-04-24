На Запорожье оккупанты ударили ракетами туда, где должны были святить паски
В Запорожской области утром 24 апреля, в праздник Воскресения, российские оккупанты выпустили ракеты по городу Васильевка. Они были направлены в места, где несколькими днями ранее анонсировали освящение пасок.
Сама атака началась около 10:00, сразу с началом церковной службы. Об этом в Telegram сообщила Запорожская областная военная администрация.
При этом россияне распространяли лживую информацию о том, что по мирному населению якобы стреляли ВСУ.
Напомним, что в УГО ранее подтверждали вероятность обстрелов мест массовых скоплений людей на Пасху-2022. Есть ли в Васильевке пострадавшие, в Запорожской ОВА не уточнили.
В целом борьба за оккупированные н.п. Запорожского края продолжается. Оккупанты на этом этапе сосредотачивают усилия в направлении Гуляйполя, наращивает системы управления и противовоздушной обороны.
Враг открывает огонь по позициям защитников Украины из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Происходят и авиаудары.
"Но благодаря украинским военным противник терпит потери. Военнослужащие сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Запорожской земле!" – подчеркнула пресс-служба.
Как писал OBOZREVATEL:
Российские военные готовят наступательное ударное формирование в Херсонской области, которое должно выдвигаться в направлении Кривого Рога.
Не исключено, что переход в атаку на город может произойти в ближайшие дни, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Вилкул.