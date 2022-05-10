"Вас всех ждет смерть!" На Харьковщине оккупанты всполошились из-за сопротивления населения

Во временно оккупированном пгт Великий Бурлук в Харьковской области распространили листовки-послания к оккупантам. Теперь российские спецслужбы безрезультатно занимаются поисками их авторов.

Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины. Текст, который всполошил даже ФСБ РФ, выглядит так: "Российский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть".

"9 мая орки ожидали увидеть большие празднества "дня победы", а получили акцию в тылу на оккупированной ими территории", – отметили в ГУР.

"Ни один рашист не будет знать покоя на нашей земле. Великий Бурлук – это Украина", – добавили разведчики.

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Напомним, что "послания" оккупантам появились также во временно оккупированном Токмаке в Запорожье. Жители города накануне 9 мая напомнили оккупантам, что на украинской земле они лишь временно, распространив листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

"Благодарим вас за смелость. Скоро будем праздновать настоящий день нашей общей победы!" – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории своей страны в пользу России. Особенно, после гибели тысяч военных и гражданских в Украине.