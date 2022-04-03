'Вам постоянно придется думать о своей смерти!' Верещук обратилась к оккупантам, которые насиловали и пытали украинцев

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к российским оккупантам, виновных в изнасилованиях и пытках над украинцами. Она заявила, что им придется постоянно думать о своей смерти.

Обращение Ирина Верещук опубликовала в своем Telegram-канале. К военнослужащим вражеской армии она обратилась по-русски, "чтобы лучше дошло до адресатов".

"Те, кто причастен к пыткам и казням гражданских в Украине, уже все. В лучшем случае, их ждет пожизненный срок", – заявила Верещук.

При этом министр также обратилась к захватчикам, которые еще не совершили преступлений против гражданских и пленных и которые сейчас находятся на территории Украины. "Казни, изнасилования, пытки, издевательства – даже на войне и, прежде всего, на войне, в этом нет необходимости и этому не может быть никакого оправдания", – заявила Верещук.

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Министр также предупредила, что война "рано или поздно закончится" и призвала российских оккупантов вести себя так, "чтобы всю оставшуюся жизнь не пришлось постоянно искать щель, куда спрятаться".

"Сейчас скрыть ничего и никого невозможно. Спрятаться нереально. Защищать и спасать вас потом никто не будет. А здесь никто ничего не забудет и никогда не простит. Просто думайте о своей жизни после войны. А иначе вам постоянно придется думать о своей смерти", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после зверств оккупантов на Киевщине ООН должна исключить Россию из Совета по правам человека или самораспуститься.

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