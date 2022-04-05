The Economist: 'Вагнеровцев' отправляют в Украину, но главная их цель – не война

На сегодняшний день подтверждены единичные случаи участия представителей ЧВК в войне в Украине, и то – в составе регулярных войск РФ. При этом западная разведка утверждает об отправке большого количества наемников в ОРДЛО. Но, исходя из контингента, который прибывает, главной целью будет "не ведение войны, а преступная деятельность".

При этом британское Министерство обороны утверждает, что "Вагнер" готовится разместить в "Л/ДНР" более одной тысячи наемников, включая высокопоставленных руководителей, чтобы усилить подразделения, воюющие на линии разграничения против украинской армии, сообщает издание The Economist.

Пока что те наемники ЧВК, которые направляются в Украину, похоже, не входят в основную группу Вагнера, а присоединяются к новым специальным формированиям, говорится в статье.

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"Они используют старую инфраструктуру "Вагнера" – базу, каналы вербовки. Но это не то, что мы привыкли называть "Вагнером", – отметил Илья Барабанов, российский журналист, освещающий деятельность группы.

Западная разведка предполагает, что некоторые представители ЧВК могут уехать в Украину из Ливии и даже из Центральноафриканской республики. Но признаки переброски пока не существенны.

Барабанов подчеркнул, что работу по другим контрактам никто не отменял. Поэтому даже если в Украину прибудет больше бойцов Вагнера, судя по их послужному списку, "они могут внести не столько вклад в захватническую войну, сколько в увеличение списка военных преступлений".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по данным британской разведки, российские оккупанты несут большие потери на войне в Украине. По этой причине РФ решила усилить армию на восточном направлении и перебросила туда наемников ЧВК "Вагнера".

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