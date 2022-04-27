В Золотоноше бежавший в Россию дом эксрегионала захотели передать переселенцам

Загородное имение экс-регионала, бывшего городского головы Черкасс Владимира Олийныка хотят передать семьям вынужденных переселенцев с горячих точек страны. Дом расположен в живописном месте в Золотоношском районе Черкасской области.

Об этом рассказала глава Золотоношской военной администрации Ирина Тернова в интервью местной газете "Светлый путь", сообщает vikka.ua.

Дом Олейника возведен в селе Кедина Гора на берегу Днепра. Он выглядит как настоящий замок. Имение уже восьмой год стоит пустым – с 2014-го, после бегства владельца в РФ.

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Владимир Олейник после Майдана бросился бежать в Россию. Там он вместе с "кровосисей" Николаем Азаровым сформировал "Комитет спасения Украины", который должен был стать "правительством в изгнании".

Его жена с тремя сыновьями остались в Украине. Именно на нее Олейник вроде бы и переписал имение.

В 2022 году США внесли бывшего нардепа-регионала в санкционный список за "содействие политическим целям Кремля". Олейника в этом списке назвали союзником Виктора Медведчука.

Ирина Тернова отметила, что парламент Украины должен принять соответствующий закон по имуществу коллаборантов. В настоящее время такой законопроект представлен на рассмотрение в ВР.

Как только документ будет одобрен, роскошное имение Олейника передадут переселенцам, заявила Тернова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Олейник работал по указанию ФСБ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре.