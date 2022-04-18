В Житомире простились с 19-летним бойцом Дмитрием Абрамчуком, погибшим в боях за Черниговщину. Фото и видео

В воскресенье, 17 апреля, в Житомире на Смолянском военном кладбище простились с 19-летним военнослужащим артдивизиона 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Дмитрием Абрамчуком. Украинский воин погиб в бою с российским агрессором на Черниговщине.

Проститься с военным пришли родственники, военные собратья, учителя и горожане. Об этом сообщает издание "Житомир.Инфо" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам заместителя командира артдивизиона 26-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сергея Болоховского, Дмитрий Абрамчук пошел служить в сентябре 2021 года, так как не мог оставаться в стороне и хотел защищать Украину. Военный погиб в результате воздушной бомбардировки Черниговщины. Снаряд упал и разорвался прямо перед Дмитрием.

Видео дня

Отец погибшего Героя Михаил Абрамчук рассказывает, что сын никогда не сомневался и с твердой уверенностью пошел защищать родину.

"Как бы тяжело ему там ни было, всегда звонил по телефону и говорил: Мама, у меня все хорошо, главное, ты не плачь, скоро вернусь. Он был очень веселый, компанейский человек", – говорит отец Героя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ потеряли от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих. Еще около 10 тыс. бойцов получили ранения.