В Житомире мужчина призывал Россию захватить власть в Украине: его задержала СБУ

В Житомире этнического русского уличили в распространении пропаганды, в частности – призывов к РФ насильственным путем сменить власть в Украине. Служба безопасности задержала подозреваемого.

Манипуляции, фейки и пророссийский контент мужчина публиковал соцсетях. Об этом "Суспільному" рассказала спикер СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

Задержанный всю жизнь прожил в Украине. Когда в стране началась война, он начал делиться в социальных сетях тезисами кремлевских пропагандистов, в том числе призывами к силовой "денацификации" и "денационализации" государства.

Также он делал репосты видеоматериалов с обращениями к президенту страны-агрессора, в которых Владимира Путина просили "освободить" первую украинскую столицу Харьков "миротворческими войсками РФ".

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски дома у подозреваемого. Были обнаружены мобильные терминалы и компьютеры с доказательствами его работы в пользу России.

Досудебное расследование продолжается по уголовному производству о нарушении ч. 2 ст. 109 УК Украины.

Речь идет о "публичных призывах к насильственному изменению либо свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий".

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы (до трех лет) с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее писал OBOZREVATEL: