В Запорожье второй день длится комендантский час: волонтер 'Легиона Свободы' Денисов о ситуации в области

Запорожская область уже второй день находится в режиме круглосуточного комендантского часа, введенного из соображений безопасности. Само Запорожье закрыто на выезд.

О ситуации в областном центре и оккупированных районах области рассказал волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо". Он опроверг фейк оккупантов о том, что якобы по указанию украинской власти закрыты все пути выезда и въезда в Запорожье, а всех, кто нарушит запрет, будут расстреливать бойцы из батальонов Теробороны (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

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"Это абсолютная чепуха. Пути работают для тех, кто двигается со стороны Васильевки и Орехова, то есть с временно оккупированных территорий, которые непременно вернутся под украинский контроль", – отметил Денисов.

Он также отметил, что у эвакуируемых людей, в частности, из Мелитополя, возникают проблемы. Из-за действий оккупантов на путях проезда в Запорожье, дорогу, которую обычно раньше проезжали через час-полтора, приходится преодолевать несколько дней. Люди, выезжающие на собственный транспорт, вынуждены долго стоять на блокпостах.

Также Денисов рассказал о похищении украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. По его словам, уже зафиксировано более сотни случаев похищения людей, которых кафиры подозревают в сотрудничестве с украинскими властями или украинскими вооруженными силами. Многие из них, отметил волонтер, враг вынуждает к сотрудничеству.

Так, в Бердянском районе русские фашисты склоняли к сотрудничеству сотрудника полиции. Хотели, чтобы подписывал документы и легализовал их деятельность.

"Он просто переломил себе пальцы на руках. И когда они в очередной раз пришли к нему с просьбой подписать какой-то документ, сказал: "Ребята, ну, как же я буду подписывать, если пальцы переломаны на руках." Человек таким образом просто саботировал любую деятельность коллаборантов. Живой пример, как украинцы оказывают мирное сопротивление оккупантам, не сдаются и остаются верны Украине. Честь и уважение таким людям!", – рассказал Денисов.

Относительно ситуации в той части Запорожской области, которая подконтрольна украинским властям, территории укрепляются, ВСУ, Тероборона, Нацгвадия сопротивляются врагу, община принимает переселенцев, волонтеры помогают раненым военным, которые находятся в местных больницах, рассказал Денисов.