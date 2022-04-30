В Запорожье вражеский авиаснаряд попал на территорию фермы: погибли животные. Фото

Российские оккупационные войска атаковали в субботу, 30 апреля, Запорожскую область. В селе Воздвижовка Пологовского района вражеский авиаснаряд попал на территорию фермы.

В результате действий рашистов погибли домашние животные. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня, 30 апреля, вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженовка Пологовского района", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские. Они зафиксировали, что в результате обстрелов повреждены, в частности, разрушены сооружения, а также погибли домашние животные.

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Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что на Запорожском направлении российские оккупанты пытаются переходить в наступление. Однако защитники Украины надежно сдерживают нашествие и не дают рашистам продвинуться вглубь Запорожской области. При этом на оккупированных территориях Запорожья оккупанты развернули масштабную пропагандистскую кампанию и массово вбрасывают дезинформацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты уничтожили уже более 100 военных РФ.