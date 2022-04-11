В Запорожье с начала войны эвакуировались 114 125 человек — Офис Президента

По гуманитарному коридору в Запорожье с начала войны прибыли 114 125 человек, в том числе 29 405 детей. Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

С учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска город, по словам Тимошенко, только за сутки принял 5 558 человек.

"Встретились с людьми, которые эвакуировались через гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Сейчас они временно проживают в одном из санаториев Запорожья и обеспечены всем необходимым. Люди рассказали обо всех ужасах, которые творит оккупационная российская армия в украинском городе. Это тяжело слушать без боли в сердце. Все надеются вернуться в мирный украинский Мариуполь", — отметил Тимошенко.

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В областной гуманитарный штаб в Запорожье направляют из Кировоградской области продовольственные наборы, которые распределяются между населением. Укрзализныця доставила в город более 5 000 тонн гуманитарной помощи.

Недавно Кирилл Тимошенко сообщал, что в Запорожье, наконец, прибыли 529 человек из Мелитополя, ожидавшие эвакуации почти 4 дня.