На Запорожье ПВО сбила две вражеские ракеты, обломки упали в жилом квартале: есть пострадавшая

В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали осколки двух российских ракет, сбитых украинской ПВО. Пострадала как минимум одна женщина, которую поранило разбитое оконное стекло.

Пациентке – 29 лет. По словам медиков, угрозы ее жизни нет. Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская областная военная администрация.

Пресс-служба указала, что женщине оказали медпомощь в условиях больницы, но далее она будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.

Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются

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Также зацепило один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.

В областной военной администрации призвали украинцев не игнорировать сирены и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

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