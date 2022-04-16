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На Запорожье ПВО сбила две вражеские ракеты, обломки упали в жилом квартале: есть пострадавшая

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
2 минуты
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Ракетный удар по Запорожью

В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали осколки двух российских ракет, сбитых украинской ПВО. Пострадала как минимум одна женщина, которую поранило разбитое оконное стекло.

Пациентке – 29 лет. По словам медиков, угрозы ее жизни нет. Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская областная военная администрация.

Пресс-служба указала, что женщине оказали медпомощь в условиях больницы, но далее она будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.

Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются

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Также зацепило один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.

Частный дом пострадал от российской ракеты, сбитой ПВО
Осколки повредили автомобиль

В областной военной администрации призвали украинцев не игнорировать сирены и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Остатки корпуса ракеты
Части сбитой ракеты упали во дворе жилого дома
Номер, который видно на обломке
Сообщение пресс-службы.
Скриншот Telegram Запорожской ОВА.

Как писал OBOZREVATEL: