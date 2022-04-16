На Запорожье ПВО сбила две вражеские ракеты, обломки упали в жилом квартале: есть пострадавшая
В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали осколки двух российских ракет, сбитых украинской ПВО. Пострадала как минимум одна женщина, которую поранило разбитое оконное стекло.
Пациентке – 29 лет. По словам медиков, угрозы ее жизни нет. Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская областная военная администрация.
Пресс-служба указала, что женщине оказали медпомощь в условиях больницы, но далее она будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.
Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются
Также зацепило один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
В областной военной администрации призвали украинцев не игнорировать сирены и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Как писал OBOZREVATEL:
Ночью 16 апреля оккупанты обстреляли жилые кварталы города Пологи Запорожской области. В результате бомбардировки ранения получил 12-летний ребенок. Его пришлось срочно прооперировать в военном госпитале.
Вооруженные силы Российской Федерации также обстреляли из артиллерии город Васильевка Запорожской области. В результате действий рашистов один человек погиб, а пять получили ранения.