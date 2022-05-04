В Запорожье прогремел мощный взрыв: появилась официальная информация

Около полуночи 3 мая Запорожье всколыхнули звуки мощного взрыва, которые испугали жителей. Местные власти поспешили заверить, что это было результатом работы противовоздушной обороны.

Событие произошло в 23:40 вторника, сообщили в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. Яркую вспышку от взрыва зафиксировали частные камеры наблюдения (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первыми о взрывах, прогремевших в городе, написали в местных пабликах. Там отметили, что нужно оставаться в укрытиях и дождаться официальной информации.

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Позже спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев успокоил людей, подчеркнув, что в Запорожье сработали системы украинской противовоздушной обороны.

Он не уточнил, какие воздушные цели врага сбивала наша ПВО. Но заверил, что безопасности жителей города ничего не угрожает.

Напомним, что 3 мая войска РФ по артиллерии обстреляли поселок Железнодорожное в Пологовском районе Запорожской области. В результате вражеского удара погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье вблизи Гуляйполя и к востоку от него продолжаются активные боевые действия, в которых российская несет терпит потери. ВСУ вместе с силами сопротивления пытаются вытеснить оккупантов из региона.