В Запорожье из оккупации за сутки доехали около 2500 человек: результаты гумкоридоров

В пятницу, 15 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 2864 человек. С Луганщины людей вывозили под постоянными обстрелами оккупантов.

Об этом на брифинге рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подробно описала, как проходила эвакуация.

По словам Верещук, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека. Среди них 363 мариупольца.

Еще 2131 человек доехал из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

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В Луганской области российские фашисты не прекращали обстрелов во время эвакуации людей. Под огнем оккупантов из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременного, Попасной и поселка Горное организованно вывезли 370 человек, отметила Верещук.

Напомним, 14 апреля в Украине работало девять гуманитарных коридоров. Всего за сутки из горячих точек было эвакуировано 2557 человек. Из Мариуполя и Бердянска люди смогли выехать только на собственном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что находятся на регулярной связи с министерствами обороны России и Украины.