В захваченном оккупантами Мелитополе прогремел взрыв: появились подробности. Фото и видео

Утром во вторник, 3 мая, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе на Запорожье прогремел взрыв. Причиной оказался заминированный скутер.

ЧП произошло на парковке за супермаркетом по проспекту Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Данных о пострадавших нет, однако известно, что в результате взрыва получили повреждения здания вокруг. В квартирах вылетели окна, также частично поврежден фасад магазина.

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Также местные жители рассказали, что на месте происшествия собралось много оккупантов и их техники.

"По словам очевидцев, было сразу три громких хлопка... На место происшествия приехало много российских военных и техники. Подробности выясняются", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Мелитополе заметили беглую предательницу Украины Екатерину Уманец. В захваченный российскими оккупантами город лидер местного антимайдана 2014 года вернулась из Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе участники движения сопротивления расклеили патриотические листовки. Такие заметили в центральном парке имени Горького. На них желтыми и голубыми фломастерами написано "Мелитополь – это Украина".