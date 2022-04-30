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В захваченном оккупантами Мелитополе появились патриотические листовки. Фото и видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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В захваченном оккупантами Мелитополе появились патриотические листовки. Фото и видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области участники сопротивления расклеили патриотические листовки. Их заметили в центральном парке имени Горького.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Сопротивление" 30 апреля. Вывески с проукраинскими надписями появились на столбах и стенах.

Патриотические открытки в Мелитополе.
Патриотические открытки в Мелитополе.
Видео дня

На листовках желтыми и голубыми фломастерами написано "Мелитополь – это Украина". Фото и видео из парка выложили в сеть местные жители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Мелитополя опровергли информацию о похищении скифского золота из местного музея российскими оккупантами. Как стало известно, все экспонаты были вывезены из региона до того, как сюда добрались оккупанты.