В захваченном оккупантами Мелитополе появились патриотические листовки. Фото и видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области участники сопротивления расклеили патриотические листовки. Их заметили в центральном парке имени Горького.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Сопротивление" 30 апреля. Вывески с проукраинскими надписями появились на столбах и стенах.

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На листовках желтыми и голубыми фломастерами написано "Мелитополь – это Украина". Фото и видео из парка выложили в сеть местные жители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Мелитополя опровергли информацию о похищении скифского золота из местного музея российскими оккупантами. Как стало известно, все экспонаты были вывезены из региона до того, как сюда добрались оккупанты.