В захваченном Мелитополе оккупанты разместили пропагандистские билборды к 9 мая. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе рашисты готовятся к 9 мая, когда россияне отмечают свой День победы во Второй мировой войне. В частности, они "завешали" весь украинский город пропагандистскими билбордами антиукраинского содержания.

Об этом сообщает "Радио Свобода". В частности, плакаты и борды появились во всех районах города, но больше всего их, буквально через каждый метр, на центральном проспекте.

На них – советские солдаты и "колорадки", а надпись гласит: "9 мая. День победы. Помним. Гордимся".

Кроме того, есть и плакаты антиукраинского содержания: на одном из них изображен российский "герой", который "знал, что делать с бандеровцами".

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Отметим, что во временно оккупированный Мелитополь уже через несколько дней после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину приехали российские пропагандисты. Они захватили почти все местные СМИ и коммуникации и начали транслировать кремлевскую пропаганду.

Ранее сообщалось, что оккупанты массово похищают людей в Мелитополе. Мэр города Иван Федоров предупредил горожан, что передвигаться по улицам города опасно.

Также стали известны планы захватчиков в мае ввести в городе в обращение российские рубли.