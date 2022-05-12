В ВСУ рассказали об успешной операции на Харьковщине: 'отвлекли' врага ради мощного удара. Видео

Украинские защитники в Харьковской области отвлекли оккупантов, чтобы пойти в успешное контрнаступление. "Обманный маневр" позволил другим подразделениям Вооруженных сил Украины выполнить штурм врага.

К счастью, ВСУ провели операцию без потерь среди личного состава. Об этом военные рассказали журналисту "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам защитников, несколько украинских подразделений по нескольким флангам имитировали наступление операции, чтобы отвлечь на себя внимание.

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В результате им удалось уничтожить несколько боевых единиц и примерно взвод захватчиков.

"Там не одно только подразделение работало, работало несколько подразделений. Мы создавали, можно так сказать, обманный маневр", – рассказал заместитель командира отдельного горно-штурмового подразделения ВСУ Василий.

По его словам, украинские воины сделали вид, будто переходят к наступлению: три группы специального назначения зашли в населенный пункт, уничтожили два танка, одну БМП и почти взвод личного состава.

"Нанесли им огневое поражение и отошли. Я оцениваю, что работа была выполнена на отлично. Потому что без потерь, этом самое главное", – рассказал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее враг покинул еще один поселок на Харьковщине – Боровую. Также накануне ВСУ освободили Питомник Дергачевского района.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, защитники Украины на некоторых участках в Харьковской области приблизились к границе России.