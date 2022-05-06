В ВСУ показали 'работу' Bayraktar по позициям оккупантов на Змеином. Видео

Украинские воины создают для российских оккупантов новую "Чернобаевку" – на украинском острове Змеиный. Там защитники Украины нанесли удар по позициям рашистов с помощью Bayraktar.

Сообщается об уничтоженном российском ЗРК "Тор". Видео показали на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Украинские воины с помощью Bayraktar нанесли удары по позициям российских оккупантов на захваченном ими острове Змеиный. Так защитники Украины поздравили самих себя и украинский народ с Днем пехоты ВСУ, который отмечается сегодня.

"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей ПОБЕДЫ", – подписали феерическое видео в ОК "Юг".

Видео дня

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Как догорает смертоносная техника, видно на видео.

Напомним, это далеко не единственный подарок ВСУ к празднику. 6 мая стало известно, что неподалеку от Змеиного горит российский фрегат "Адмирал Макаров". По предварительной информации, в направлении российского корабля его отправила украинская ракета "Нептун".