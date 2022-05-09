В ВСУ показали 'молниеносную' работу Javelin по российскому танку: так будет с каждым врагом. Видео

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады показали момент ликвидации российского танка с помощью ПТРК "Javelin". Украинские защитники метким выстрелом "отработали" по вражеской цели.

Соответствующая информация появилась на странице подразделения в Facebook. "И так будет с каждым, кто приходит захватывать нашу землю", – комментируют десантники. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Javelin – это противотанковый ракетный комплекс третьего поколения американского производства. Бойцы ВСУ используют его для уничтожения вражеских танков, бронированных машин, другой боевой техники противника. Также при помощи ПТРК можно поражать воздушные цели, двигающиеся на незначительной высоте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники ликвидировали лагерь обеспечения противника.