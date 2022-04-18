В ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов на Донбассе. Видео

Украинские воины освободили село в Донецкой области, ранее оккупированное путинскими захватчиками. Рашистов выбили из населенного пункта, где они закрепились в домах местных жителей и откуда планировали разворачивать наступление вглубь украинских территорий.

После боя с украинцами выжившие оккупанты сбежали, оставив тела своих убитых и раненых. Об этом сообщили в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Война идет в Украине. Россияне и их наемники несут "русский мир" в украинские города и села. И вот орки захотели захватить одну деревню на территории Донетчины. Решили закрепиться в домах и оттуда развивать свое наступление, которое несет смерть и разрушения. Но им помешали разведчики К2 и еще одно подразделение 54 ОМБр. Орки сбежали, бросив своих "200-х" и "300-х", – отметили воины.

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Они заверили: такая же судьба ждет каждого захватчика, ступившего на украинскую землю с оружием в руках.

Защитники Украины также показали, как выбивали оккупантов из села Донецкой области и что осталось от носителей "русского мира" после встречи с украинскими казаками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20,6 тыс. человек; уничтожено 790 танков и 147 вертолетов.