В ВСУ показали, как сбрасывают 'подарки' на позиции врага: получились 'фейерверки'. Видео

Украинские защитники умело уничтожают с воздуха технику российских войск вместе с живой силой. На позиции оккупантов они сбрасывают "подарки" и устраивают "фейерверки".

Мастер-класс по ликвидации противника показали воины 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. На странице в Facebook "Борсуков" опубликовано видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах под ироническое музыкальное сопровождение показано, как наши военнослужащие с беспилотника сбрасывают боеприпасы на вражеские позиции.

Видео дня

От точного попадания в цель техника захватчиков вспыхивает "фейерверком" и остается догорать между зданиями, где ее прятал враг, или среди леса, поля.

"Можно вечно смотреть на то, как "Борсуки" в клочья рвут жабогадюк! Поэтому вот вам еще вкусняшек!" – говорится в посте.

Украинцы в сети поблагодарили воинов за защиту: "Гордимся, молимся за вас, дорогие наши защитники", "Борсуки, вы – сила", "Лучшие из лучших", "Спасибо! Держитесь и возвращайтесь живыми и здоровыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 11 мая ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов, уничтожили семь вражеских танков, катер и т. д. Всего в войне против Украины войска РФ потеряли уже 26 650 человек и тысячи единиц разной техники.