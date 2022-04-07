В ВСУ показали, как превращают технику 'элитных' подразделений войск РФ в металлолом. Фото

Завершилась "командировка" в Украину для части оккупантов из 38-й витебской отдельной мотострелковой бригады. Их технику украинские воины превратили в металлолом.

Сами оккупанты тоже поедут домой в "разобранном" состоянии. Фото того, что осталось от захватчиков из "элитной" бригады, показали Сухопутные войска ВСУ.

"38-я ОМСБр с РФ и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они ни были", – отметили украинские военные.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 7 апреля Россия в войне против Украины потеряла 18,9 тыс. человек: уничтожено 698 танков и 150 самолетов.

Потери враг несет по всем направлениям. Даже в Мариуполе, практически полностью захваченном российскими оккупантами, воины из полка "Азов" снова уничтожили вражеские танки: момент попал на видео.