В ВСУ показали, как превращают технику "элитных" подразделений войск РФ в металлолом. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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В ВСУ показали, как превращают технику 'элитных' подразделений войск РФ в металлолом. Фото

Завершилась "командировка" в Украину для части оккупантов из 38-й витебской отдельной мотострелковой бригады. Их технику украинские воины превратили в металлолом.

Сами оккупанты тоже поедут домой в "разобранном" состоянии. Фото того, что осталось от захватчиков из "элитной" бригады, показали Сухопутные войска ВСУ.

"38-я ОМСБр с РФ и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они ни были", – отметили украинские военные.

На этот раз с украинскими воинами не посчастливилось повстречаться "элитной" Витебской бригаде
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