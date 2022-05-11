В ВСУ показали, что оставили после себя оккупанты на Харьковщине. Видео

Украинские защитники показали, что оставляют после себя российские оккупанты. Захваченный дом в одном из оккупированных на Харьковщине поселков они превратили в свинарник.

Этот поселок уже освобожден украинскими воинами. Кадры, демонстрирующие "порядок", присущий "русскому миру" и его носителям, показали воины спецподразделения KRAKEN.

"Вот так жили русские оккупанты в одном из населенных пунктов Харьковской области, который недавно был освобожден спецподразделением KRAKEN", – сказано в описании к видео.

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На опубликованных кадрах видны горы мусора. Пакеты от российских сухпайков, горы одноразовой посуды и грязная посуда, которой ранее пользовались хозяева дома, обрывки пакетов, окурки и даже ленточки-триколоры – все это лежит везде настолько толстым слоем, что под ним не видно пола и лишь угадываются очертания мебели, "похороненной" под мусором.

Этот поселок в Харьковской области украинские воины уже освободили. И однажды от оккупантов очистится вся Украина – как от них самих, так и от следов их жизнедеятельности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военный музей в Киеве пополнился уникальными экспонатами уничтоженной техники и вещей оккупантов. "Изюминка" коллекции –"Тигр" и БТР-82А, размещенные у входа в музей.