В Воздушных Силах Украины развенчали популярные мифы и рассказали, какое оружие нужно для защиты неба

В Воздушных Силах Украины развенчали распространяемые в соцсетях мифы относительно защиты украинского неба от российских захватчиков. Там подчеркнули, что российские ВКС существенно превосходят украинские, а преимущество в воздухе – решающий фактор в войне.

Так, западных партнеров призвали помочь современными системами ПВО. Сообщение появилось 31 марта в Telegram-канале Воздушных сил. Там подчеркнули, что кроме портативных систем ПВО, таких как Stinger, Украине нужны истребители и ЗРК среднего и дальнего радиуса действия. В настоящее время такое вооружение от партнеров наша страна не получила.

Воздушные силы опровергли такие утверждения:

успехов Украины на земле достаточно для победы. На самом деле, преимущество в воздухе – решающий фактор в этой войне. Быстрое нанесение ударов по войскам противника, центрам его логистического обеспечения – это мощная огневая поддержка собственных войск на земле.

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Воздушные Силы имеют оружие для эффективной защиты. На самом деле российские ВКС сейчас имеют преимущество в количестве и передовых технологиях, ПС ВСУ не могут полностью закрыть небо над Украиной.

Stinger или другие ПЗРК компенсируют нехватку техники Воздушных Сил. Это не так, поскольку у Stinger ограниченный радиус действия (до 5 км) и функциональность. Украине требуются истребители и зенитные ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия.

США и НАТО предоставляют Украине необходимое оружие. На самом же деле союзники не ответили на призыв о предоставлении современных средств ПВО.

В Воздушных силах подчеркнули: Украине достаточно было бы истребителей F-15 и F-16 поколения 4+. На них пилоты смогли бы летать уже после 2-3 недель обучения. Большинство бомб и крылатых ракет, которые Россия выпустила по городам Украины, можно было бы перехватить, если бы у Украины было больше современных систем ПВО.

Кроме того, для защиты неба эффективными были бы американские системы Patriot или системы NASAMS (Норвегия). Впрочем, Украина не отказалась бы и от советских систем С-300 и Бук-М1, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Украине по четырем направлениям. Помимо столицы РФ бьет преимущественно по Чернигову, Изюму (Харьковская область) и по Донбассу.

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