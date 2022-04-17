В Ворзеле оккупанты изнасиловали мужчину, он умер, – мэр Бучи Федорук

В поселке Ворзель под Киевом российские оккупанты жестоко изнасиловали мужчину. После пережитых издевательств украинец умер.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале медийщика (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист затронул тему изнасилований, которые российские нелюди совершили в Буче. Городской глава подтвердил, что пострадавших женщин и девочек очень много и часть из них беременна.

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Но в то же время мэр подчеркнул: эти преступления очень болезненные, тем более, что Буча – небольшой город и многие жители знают друг друга.

Он добавил, что среди потерпевших есть и мужчины. Так, в Ворзеле оккупанты поглумились над охранником детского санатория.

"Он уже 200-й. После тех издевательств он не выдержал и умер", – сказал Федорук.

Гордон спросил у него о причинах таких зверств армии РФ. Мэр назвал оккупантов ордой и заявил: по его мнению, путинские солдаты думали, что идут "спасать" Украину, но оказалось, что люди здесь жили намного лучше, чем в России.

"Один из военных [РФ] общался (а я через забор слышал это) то ли с мамой, то ли с девушкой. И просто удивленно сообщал ей ту вещь, которую он увидел здесь у нас, в Буче, в Украине. Он говорил: ты представляешь, в ихних избах унитазы стоят! И есть горячая вода!" – рассказал о показательном случае Федорук.

О добавил, что Вооруженные силы Украины, которые стояли под Киевом, отомстили орде за убийства мирных жителей, издевательства и мародерство.

"Я видел то зарево, в сторону Демидово, Иванково", – сказал мэр, отметив, что ВСУ накрыли огнем убегающих оккупантов. "Им по заслугах досталось", – подчеркнул чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перечень личного состава 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (спецназначения) ГУ Генштаба армии РФ. Это военнообязанные, непосредственно участвующие в военных преступлениях против народа Украины.

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