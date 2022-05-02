В Винницкой области гражданин РФ сливал оккупантам данные о перемещении техники ВСУ. Фото и видео

В Винницкой области Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, поддерживавшего российскую агрессию против Украины. Гражданин РФ и бывший военнослужащий российской армии, он сливал оккупантам сведения о перемещении военной техники ВСУ по территории региона.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Винницкой области. Отмечается, что украинские спецслужбы проводят необходимые контрразведывательные проверочные мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

В квартире, в которой проживал задержанный, был проведен обыск, в результате которого обнаружили российские документы коллаборанта и денежные средства в рублях. Кроме того, найдено оружие – обрез охотничьего ружья с патронами и боеприпасами дневного и ночного сигнального действия. К слову, коллаборант проживал рядом со стратегическим объектом критической инфраструктуры.

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"Материалы по незаконному хранению оружия направлены в ГУ ЧП в Винницкой области для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

Сам задержанный сознался на камеру в своих действиях.

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