В Вербное воскресенье оккупанты ударили по собору в Северодонецке: фото

В Вербное воскресенье, 17 апреля, российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что для них не существует ничего святого. Военные РФ обстреляли Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор в Северодонецке на Луганщине.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он опубликовал фото последствий очередного обстрела россиян (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На этот раз снаряды попали в крышу храма, с него сорвало кровлю, части которой разлетелись по территории. В здании выбило стекла, а часть кирпича с потолка упала внутрь собора.

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Всего с начала полномасштабного вторжения России по этому храму враг нанес удар уже в четвертый раз.

"Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных построек", – написал Сергей Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в ночь на 17 апреля снова атаковали Северодонецк. В результате обстрела вспыхнули четыре многоэтажки, а в городе Новодружеск войска РФ уничтожили дом.