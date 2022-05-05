В Венгрии осудили нападение РФ и заявили, что готовы помочь отстроить Киевщину

Венгрия осудила военную агрессию России против Украины и призвала к расследованию вероятных преступлений российских оккупантов. Также Будапешт предоставляет помощь для украинских переселенцев и готов делать это в дальнейшем.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Польше на международной конференции доноров для Украины. По его словам, Венгрия готова участвовать в восстановлении инфраструктуры, разрушенной во время войны в Киевской области.

"Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области. Если киевские власти предложат другую локацию, мы также готовы. Кроме того, Будапешт готов предоставить мобильные дома для переселенцев в западных областях Украины, как только это будет необходимо", – сказал глава венгерского МИДа.

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По словам Сийярто, Венгрия уже приняла 627 тыс. беженцев из Украины, предоставляет им жилье и еду, а также предлагает работу тем, кто хочет остаться на более длительное время.

"Мы также готовы предоставить тысячи стипендий для украинских студентов в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить свое обучение. Также мы готовы принимать на лечение украинских военных в неограниченном количестве и 130 детей, нуждающихся в специализированном лечении", – сказал Петер Сийярто.

"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем, кто напал, и кто подвергся нападению. Мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", – подчеркнул Петер Сийярто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Венгрия отказалась предоставлять оружие Украине, несмотря на то, что Россия развязала против нее войну. Также страна не намерена пропускать вооружение через свою территорию.

Также власти Венгрии заявили, что не поддержат энергетическое эмбарго против России. При этом все упреки со стороны стран ЕС, недовольных блокировкой энергетических санкций, в Венгрии считают несправедливыми.

В то же время 3 мая в Киеве возобновило работу посольство Венгрии в Украине. Ранее дипведомство было временно передислоцировано во Львов в связи с российской агрессией.