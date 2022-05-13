В Укроборонпроме восстановили трофейную технику оккупантов на 1,5 млрд гривен

В государственном концерне "Укроборонпром" сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины, возобновили трофейную технику оккупантов более чем на 1,5 миллиарда гривен. Таковы данные по состоянию на четверг, 12 мая – 78 день российского вторжения.

Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook. Там отметили, что финансовые потери оккупантов на украинской земле растут.

"На сегодняшний день трофейная техника суммарной стоимостью в 1,5 миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих создателей. Сейчас речь идет исключительно о той, которую предприятия Укроборонпрома восстанавливали. При этом большое количество целой и невредимой враг просто оставлял на поле боя", – сказала представительница концерна на брифинге.

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В то же время она добавила, что сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному оборонно-промышленному комплексу, составила уже более 100 миллиардов гривен.

В начале марта Укроборонпром сообщил, что начал принимать трофейную технику, захваченную у российских оккупантов. Ее начали ремонтировать и передавать Вооруженным силам Украины.

Госконцерн также пообещал военнослужащим армии ВС РФ награду в размере $1 млн за сдачу украинским войскам и выдачу одной единицы боевого самолета. За рабочий вертолет Военно-Воздушных Сил России пришедший с повинной оккупант получит $0,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили запретить распространение информации об оборонных предприятиях. Соответствующий законопроект №7296 "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного состояния" уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Ожидается, что запрет на распространение этих данных поможет обезопасить работников таких предприятий.