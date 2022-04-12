В Украину с начала войны вернулось уже 870 тыс. граждан – ГПСУ

С 24 февраля – начала полномасштабного вторжения России, в Украину вернулись 870 тысяч граждан. Вместе с тем выехало из страны 3,3 миллиона беженцев.

Об этом во вторник, 12 апреля сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга. По его словам, среди вернувшихся домой много мужчин, которые хотят защищать Родину от российских фашистов.

Демченко отметил, что в первые дни войны в Украину вернулись около 10 тысяч человек. На сегодняшний день ежедневно возвращаются 25-30 тысяч, среди которых много женщин, детей и пожилых людей.

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"Те, с кем у нас была возможность общаться, говорят, что видят, что ситуация, особенно в западных областях, безопаснее и они не могут дальше оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", – сказал спикер.

По словам спикера ДПС, сейчас очередей на въезд и выезд из Украины нет. Существуют лишь отдельные пиковые часы, когда несколько десятков или сотен автомобилей ожидают пересечения границы.

Демченко добавил, что за все время с начала полномасштабного вторжения госграницу на участках со странами ЕС и Молдовой всего в обоих направлениях пересекли 4 миллиона 300 тысяч граждан. Украину покинули около 350 тысяч иностранцев.

Напомним, что во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины. Однако есть и исключения: например, выехать могут мужчины, которые сами воспитывают одного или более детей до 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Согласно документу, за незаконный выезд из страны мужчинам призывного возраста может грозить до 12 лет тюрьмы.