В Украину прибыли французские жандармы, чтобы помочь расследовать военные преступления РФ. Фото

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции. Они будут расследовать военные преступления российских оккупантов в населенных пунктах под Киевом.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил французских посол Этьен де Понсен. По его словам, специалисты уже находятся во Львове.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева", – написал он.

Дипломат также добавил, что Франция – первая страна, оказывающая подобную помощь.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пули и другие инородные предметы, извлеченные из тел раненных украинцев, станут доказательствами в судах о преступлениях РФ на территории Украины. Большая часть извлеченных предметов являются осколками запрещенных во всем мире боеприпасов.