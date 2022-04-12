В Украине жертвами российской агрессии стали 20 журналистов: обнародован список убитых

За 48 дней войны российские фашисты убили в Украине 20 журналистов. Среди жертв есть также представители иностранных средств массовой информации.

Такую печальную статистику приводит Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Союз обнародовал список медийщиков, убитых российскими оккупантами.

Список составлен по официальным данным Офиса Генерального прокурора, в нем на сегодня, 12 апреля – 20 представителей СМИ.

Еще неделю назад этот список был короче на две жизни. Однако восьмого апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля – 78-летнего мужчину российские нацисты замучили в Мариуполе. Евгений Баль скончался 2 апреля.

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А 12 апреля появилась информация о расстреле телевизионщика Романа Нежиборца, работавшего видеоинженером на популярном в Чернигове телеканале "Дитенец". Его жена с сыном сидели в заложниках оккупантов в подвале и ничего не знали о судьбе Романа.

Это уже двадцатая смерть журналиста от рук российских фашистов в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Список убитых медийщиков

1. Пьер Закжевски

2. Александра Кувшинова

3. Александр Лыткин

4. Павел Ли

5. Сергей Пущенко

6. Евгений Сакун

7. Брент Энтони Рено

8. Оксана Баулина

9. Дилербек Шакиров

10. Виктор Дедов

11. Виктор Дударь

12. Лилия Гумянова

13. Юрий Олейник

14. Олег Якунин

15. Максим Левин

16. Мантас Кведоравичюс

17. Сергей Заиковский

18. Денис Котенко

19. Евгений Баль

20. Роман Нежиборец

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. Российские оккупанты взяли его в плен, а затем расстреляли.