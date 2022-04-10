В Украине за незаконный выезд мужчин за границу во время войны предлагают давать 12 лет тюрьмы: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения. Согласно документу, за незаконный выезд из страны мужчин призывного возраста может грозить до 12 лет тюрьмы.

По состоянию на 9 апреля законопроект №7268 направлен на рассмотрение профильного комитета. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В проекте закона говорится, что пересечение государственной границы во время действия военного положения лицами, приписанными к призывным участкам, вне пунктов пропуска через или в пунктах пропуска через без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения наказывается штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Те же действия, совершенные военнослужащими и военнообязанными, резервистами, подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации, а также лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В то же время аналогичные действия, совершенные повторно или группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Законопроект в первую очередь должен будет изучить комитет ВР по правоохранительной деятельности. Также он должен пройти комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, комитет по правовой политике, по вопросам бюджета, а также комитеты по антикоррупционной политике и по интеграции Украины в Европейский Союз.

Напомним, за время полномасштабной войны, развернутой Россией на территории нашего государства, в Украину вернулось более 575 тысяч граждан, желающих пойти добровольцами и встать на защиту родной земли. Однако есть и такие мужчины, которые любыми способами пытаются обойти закон и бдительность пограничников, чтобы сбежать из Украины.